За тиждень на фронті було понад 560 бойових зіткнень, з них понад 200 – на Мар'їнському напрямку

Також ворог продовжує наступати на інших напрямках.

На Куп'янському напрямку окупанти наступають в районі Синьківки, Іванівки і Табаївки Харківської області. Захисники відбили близько 20 штурмів за тиждень.

На Лиманському напрямку захисники відбили близько 40 штурмів загарбників у районах Білогорівки Луганської області і Тернів, Ямполівки, північніше Веселого, південно-східніше Виїмки, в районі Торського Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області", – сказав він.

На цьому напрямку захисники відбили понад 60 штурмових дій росіян за тиждень.

На Авдіївському росіяни продовжують наступальні дії в районі Авдіївки – здійснили близько 90 штурмових дій в районах Ласточкиного, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області", – додав Ковальов.

На цьому напрямку захисники відбили за тиждень понад 220 атак росіян.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили близько 13 атак південніше Золотої Ниви, в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому окупанти здійснили понад 50 штурмових дій в районах західніше Новопокровки, західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку окупанти зосереджені на обороні та удосконаленні мінно-вибухових загороджень і логістики. Б'ють по позиціях військ і населених пунктах, намагаються витіснити захисників із лівобережжя – здійснили близько 30 штурмів.

Загалом протягом тижня було понад 560 зіткнень, росіяни завдали 42 ракетних і понад 650 авіаударів, майже 830 обстрілів із РСЗВ.