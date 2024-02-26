Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Запорізької області

"Двох чоловіків поранили росіяни у Приморському Васильківського району. Окупаційні війська обстріляли прифронтове село з артилерії", – повідомив Федоров.

Про таке повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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