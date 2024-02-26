Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Запорізької області

Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу російською армією Приморського Васильківського району.
Про таке повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Двох чоловіків поранили росіяни у Приморському Васильківського району. Окупаційні війська обстріляли прифронтове село з артилерії", – повідомив Федоров.
Медики надають постраждалим допомогу. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
- Також Федоров повідомив, що по Запорізькій області окупанти завдали понад 200 ударів за добу. Від російської атаки постраждало 11 населених пунктів, одна людина загинула.
- За тиждень окупанти завдали понад 3 тисячі ударів по Запорізькій області. Під ворожими вогнем опинилися Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачу та Роботине.