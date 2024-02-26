За його словами, інтенсивність наступу на завод зросла у січні: тоді росіяни почали атаки з різних напрямків.

Оборонці Авдіївки, які тримали кругову оборону на Авдіївському коксохімі, розповіли про відхід із заводу. Багато хто відходити не хотів, але наказ є наказ. Як розповів командир батальйону 47 ОМБр, їм навіть вдалося евакуювати з заводу всіх "двохсотих" та "трьохсотих".

Про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Український свідок".

Командир та військовослужбовці 26 окремого стрілецького батальйону 47 ОМБр розповіли, як розвивалися події, коли виросла інтенсивність боїв, про "м’ясні штурми" та відхід з міста.

"Якщо порівнювати з «Азовсталлю», то коксохім у рази менший. Але як фортецю його використовувати можна", - розповідає командир 26 ОСБ із позивним "Монгол". За його словами, інтенсивність наступу на завод зросла у січні: тоді росіяни почали наступ з різних напрямків. При цьому дронами по заводу майже не працювали - там дуже багато металу, який створює радіоперешкоди.

Коксохім обстрілювали переважно КАБами (керованими авіабомбами).

"Завод розбирали вщент. Коли прилітає один КАБ, то зі стелі все падає тобі у стаканчик із кавою. А тепер уявіть, що таких КАБів прилітає двадцять, а то й більше, - розповідає Олексій "Алі", командир роти 47 ОМБр.

Під час наступу на завод росіяни застосовували свої традиційні "м’ясні" штурми.

"Багато кинули й багато полягло. Завезли «зеків», навіть без зброї та броні. Багато з них здавались у полон. Були навіть «петухі», як вони самі себе називали. А під кінець у бій йшли і кадрові військові, і контрактники. І теж здавались у полон", - розповідає "Монгол".

Переломний момент в обороні настав, коли росіяни захопили терикон поруч із заводом.

"Найважче - це виходити, залишати свою землю, - каже "Монгол". - Якби була можливість стояти до останнього, то ми би стояли». А «Алі» додає, що деякі хлопці не хотіли виходити із заводу. "Але було відповідне рішення для збереження особового складу, - каже він. - Є наказ зайти і є наказ вийти. Дали наказ - ми відійшли".

Нагадаємо, радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван наголосив, що українські війська відійшли від Авдіївки значною мірою через брак зброї, який пов'язаний із бездіяльністю Конгресу.