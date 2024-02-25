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Морські дрони СБУ вразили вже 11 російських кораблів, − Малюк

Спецслужба готує з їхньою допомогою нові сюрпризи ворогу у 2024 році.

Морські дрони СБУ вразили вже 11 російських кораблів, − Малюк
Фото: СБУ

Морські дрони Служби безпеки України вразили вже 11 кораблів Чорноморського флоту Росії. 

Про це голова СБУ Василь Малюк повідомив під час форуму “Україна. Рік 2024”, йдеться у пресрелізі служби.

За його словами, частина з них – це безповоротна втрата, а на відновлення інших може знадобитися тривалий термін.

Він додав, що спецслужба використовує дрони “Sea Baby” як багатоцільову платформу і готує з їхньою допомогою нові сюрпризи ворогу у 2024 році.

“СБУ сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога − на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Ми створили декілька цікавих нових розробок, а саме 2 надводних дрони. Один із них “Sea Baby” − це наш флагман. По суті, це багатоцільова платформа”, − сказав Малюк. 

Морські безпілотники Sea Baby
Фото: СБУ
Морські безпілотники Sea Baby

Служба безпеки її використовує не лише в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування тощо. “Не буду забігати вперед і розкривати наші задуми ворогу”, − зазначив Малюк.

Він додав, що двічі вражений Службою безпеки Кримський міст ворог досі повноцінно не відновив, тож шлях не використовується для військової логістики та переміщення озброєння.

Водночас свою роботу повітряними безпілотниками СБУ розділила на кілька зон, починаючи від лінії фронту і вглиб території РФ у понад 120 км.

  • Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували Кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Безпілотник є результатом тривалої розробки, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ.
  • Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій.
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