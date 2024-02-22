Фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank, волонтери Сергій Стерненко й Ігор Лаченков оголосили збір на 35 морських дронів Sea Baby для СБУ. Потрібно зібрати 297,5 млн гривень, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

Він закликав долучитися долучитися до збору і допомогти нищити кораблі, з яких росіяни обстрілюють українські міста. Він нагадав, що морські безпілотники вже змінили ситуацію в Чорному морі.

"Чорноморського флоту буде менше", – наголосив він.

За перші хвилини збору вдалося зібрати мільйон гривень, а станом на 10:20 зібрали вже 8,5 млн гривень. З них один мільйон "докинула" Нова пошта, повідомив Стерненко.

Серед усіх учасників збору розіграють 36 карток mono+aurora. На 35 картках лежить по 100 000 грн – виграти таку можна за внесок від 100 грн. Ще на одній лежить мільйон гривень – виграти його можна за пожертву від 1000 грн. За внесок 8,5 млн грн можна дати човну ім'я.

У 2022-2023 морські дрони СБУ Sea Baby уразили дев'ять російських суден та символ окупації – Кримський міст.

Sea Baby несе 850 кг вибухівки, йде до 90 км/год на відстань 1000 кілометрів.

Збір на Sea Baby:

"Морський малюк": що про нього відомо

Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували Кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Безпілотник є результатом тривалої розробки, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ.

Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій.

Голова СБУ пояснював, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права. Також він зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.