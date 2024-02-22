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​Росіяни обстріляли Миколаївщину з РСЗВ, є поранений

Росіяни обстріляли Миколаївщину з РСЗВ, є поранений

​Росіяни обстріляли Миколаївщину з РСЗВ, є поранений
Фото: Анна Стешенко

Російські війська обстріляли Миколаївську область із реактивних систем залпового вогню. Під вогонь потрапило село Лимани, є поранений.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Сьогодні, 22 лютого, о 05:20 з РСЗВ ворог вдарив по с. Лимани Галицинівської громади", – написав він.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина – медична допомога була надана на місці.

Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Захисникам вдалося збити вісім безпілотників. Їх збивали в чотирьох областях – Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській.

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