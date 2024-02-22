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Уночі росіяни обстріляли три громади на Сумщині

Зафіксовано 16 вибухів із мінометів, артилерії та з FPV-дрона.

Російські окупаційні війська вночі здійснили чотири обстріли трьох громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

"Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів із мінометів, артилерії та з FPV-дрона. Обстрілу зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, мінометного обстрілу зазнали Середино-Будська (десять вибухів) і Зноб-Новгородська (три міни) громади.

У Краснопільській громаді здійснено атаку FPV-дрона (один вибух) і артобстріл (два вибухи).

Нагадаємо, що на Сумщині встановлені додаткові обмеження особливого режиму в межах п'ятикілометрової прикордонної зони.

Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Із 3 лютого на Сумщині заборонений рух транспорту на ділянках доріг у межах п'ятикілометрової зони від кордону з РФ.

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