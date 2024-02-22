"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди

Минулий рік став рекордним за кількістю випадків шахрайства, які зафіксували правоохоронці. За даними Генпрокуратури, було відкрито 82 тисячі проваджень, 18% з яких зрештою дійшли до суду. У порівнянні з 2022-им зловмисники намагалися ошукати українців майже утричі частіше.

Таку статистику наводить моніторингова платформа "Опендатабот". Ситуацію аналітики називають справжньою "пандемією шахрайства". Адже у січні 2024 показник знову сягнув історичного максимуму – понад 8400 справ, і це у 1,4 раза більше, ніж за той же місяць минулоріч.