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"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди

У 2023 правоохоронці відкрили понад 82 тисячі проваджень за статтею "Шахрайство".

"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
ілюстративне фото

Минулий рік став рекордним за кількістю випадків шахрайства, які зафіксували правоохоронці. За даними Генпрокуратури, було відкрито 82 тисячі проваджень, 18% з яких зрештою дійшли до суду. У порівнянні з 2022-им зловмисники намагалися ошукати українців майже утричі частіше.

Таку статистику наводить моніторингова платформа "Опендатабот". Ситуацію аналітики називають справжньою "пандемією шахрайства". Адже у січні 2024 показник знову сягнув історичного максимуму – понад 8400 справ, і це у 1,4 раза більше, ніж за той же місяць минулоріч.

 

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