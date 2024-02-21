У Миргородському районі чули вибухи, - Філіп Пронін

Російські окупаційні війська атакували Полтавську область кількома групами БпЛА.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
“Звуки вибухів чули у Миргородському районі”, - додав він.
Пронін уточнив, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, як і руйнувань.
- В ніч на 20 лютого російська армія атакувала Полтавську область. Було пошкоджено об'єкт промисловості в Кременчуцькому районі.
- Попередньої атаки область зазнала вночі 18 лютого – росіяни атакували безпілотниками інфраструктуру.
-
Також Росія била 16 лютого – влучили по відкритій території.
-
Росіяни били по Полтавській області і днем раніше, рано вранці 15 лютого. Ворог влучив у склад, унаслідок чого там зайнялася пожежа в 100 квадратних метрів.
-
Загалом область зазнає атак або їх спроб фактично по декілька разів на тиждень.