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У Миргородському районі чули вибухи, - Філіп Пронін

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

У Миргородському районі чули вибухи, - Філіп Пронін
Збитий російський БпЛА
Фото: Нацполіція

Російські окупаційні війська атакували Полтавську область кількома групами БпЛА. 

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Звуки вибухів чули у Миргородському районі”, - додав він. 

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Пронін уточнив, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, як і руйнувань. 

  • В ніч на 20 лютого російська армія атакувала Полтавську область. Було пошкоджено об'єкт промисловості в Кременчуцькому районі.
  • Попередньої атаки область зазнала вночі 18 лютого – росіяни атакували безпілотниками інфраструктуру.
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