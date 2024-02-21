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Більшість українських біженців хочуть повернутися додому, - Агентство ООН у справах біженців

Це ж стосується і внутрішньо переміщених осіб.

Більшість українських біженців хочуть повернутися додому, - Агентство ООН у справах біженців
Українські біженці в Італії
Фото: EPA/UPG

Більшість як українських біженців, так і внутрішньо переміщених осіб, хочуть повернутися додому.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дослідження Агентства ООН у справах біженців.

Дослідження ґрунтується на проведеному у січні-лютому опитуванні близько 9,9 тис. українських біженців, внутрішньо переміщених осіб і репатріантів у країні та за її межами.

За даними Агентства, кількість біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну, зменшилася порівняно з минулим роком з 77% до 65%. При цьому з внутрішньо переміщених осіб хочуть повернутися додому 72%.

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Водночас зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення (з 18% до 24%), а також тих, хто не має надії повернутися (з 5% до 11%), та тих, хто не сподівається повернутися (з 5% до 11%).

Опитані переселенці назвали безпекову ситуацію в Україні основним фактором, що перешкоджає їхньому поверненню. Також важливими є брак фінансових ресурсів і відсутність житла. 

Водночас 55% біженців, які вже повернулися з-за кордону в Україну, сказали, що можливостей для працевлаштування виявилося менше, ніж вони очікували.

Близько 59% біженців повідомили, що можуть бути змушені повернутися Україну, якщо стикатимуться з проблемами в приймаючих країнах. Переважно вони можуть бути пов'язані з можливостями працевлаштування і правовим статусом.

Крім того, близько 50% біженців зазначили, що ненадовго їздять в Україну, переважно щоб навідати родичів, а також перевірити стан майна.

Агентство ООН у справах біженців розповіло, що через війну в Україні близько 40% населення потребують гуманітарної допомоги та захисту. Майже 6,5 млн біженців з України шукають притулку за кордоном, а близько 3,7 млн людей є вимушеними переселенцями.

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