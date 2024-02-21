Росіяни обстріляли прикордонні села Харківщини. Є жертви

Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще один поранений.

Росія сьогодні вдень обстріляла прикордонні населені пункти у Харківській області з артилерії, мінометів та авіаційними бомбами.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За даними слідства, близько 12:40 ЗС РФ здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця. Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець. Анкетні дані загиблого встановлюються. Близько 15 години російські військовослужбовці також обстріляли с. Вільхуватка: зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.

Російська армія протягом доби обстрілювала Харківщину із артилерії, мінометів, також запускала безпілотники.Начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону ворог зосередив значну кількість військової техніки та озброєння на Куп'янському напрямку.