Російська пропаганда поширює фейк про те, що пілота Кузьмінова вбили українські спецслужби

Російська пропаганда поширює фейки щодо вбивства в Іспанії льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну Мі-8.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зокрема, ворог намагається переконати громадськість у тому, що Кузьміна вбили українські спецслужби.
Для цього пропагандистські ресурси активно поширюють публікацію італійського інтернет-видання Il Corrispondente. Його пов'язують із громадянином Італії, політиком і журналістом з Турину Амедео Авондетом.
Авондет відвідує російське посольство в Італії тіа користується підтримкою путінської партії «Єдина Росія».
У грудні 2022 року він відвідав Москву, де зустрічався з депутатами та керівниками Держдуми РФ і отримав від них офіційну подяку. А влітку минулого року Авондет незаконно відвідував окуповані території України, де працював "спеціальним кореспондентом російської штурмової бригади "Вовки", носив військову форму РФ із Z-свастикою.
У своїх публікаціях Авондет виправдовує вторгнення Росії в Україну, а також закликає уряд Італії не допомагати нашій державі, а співпрацювати із Кремлем.
Що відомо про смерть пілота Кузьмінова
- Днями стало відомо, що Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії. Інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що важливо дочекатися офіційних документів і висновків від іспанської сторони, оскільки детальної інформації про інцидент наразі немає.
- Російський пілот Мі-8 Кузьмінов, як відомо, торік під час спецоперації "Синиця" перегнав в Україну гелікоптер. На борту із Кузьміновим були ще два члени екіпажу, яких він намагався переконати здатися Україні. Вони відмовилися і після приземлення стали тікати в бік кордону, тож були ліквідовані.
- Україна отримала не лише Мі-8, а й запчастини до літаків, які він перевозив.
- Родину російського пілота вивезли з РФ ще до проведення спецоперації, тож вони в безпеці. Сам Кузьмінов отримав обіцяну грошову винагороду і заявляв, що міркує над тим, аби б залишитись в Україні.
- Історію про російського льотчика Мі-8 показали у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".
- Керівник ГУР Кирило Буданов розповідав, що українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця".