Російська пропаганда поширює фейк про те, що пілота Кузьмінова вбили українські спецслужби

Російська пропаганда поширює фейки щодо вбивства в Іспанії льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну Мі-8.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, ворог намагається переконати громадськість у тому, що Кузьміна вбили українські спецслужби.

Для цього пропагандистські ресурси активно поширюють публікацію італійського інтернет-видання Il Corrispondente. Його пов'язують із громадянином Італії, політиком і журналістом з Турину Амедео Авондетом.

Авондет відвідує російське посольство в Італії тіа користується підтримкою путінської партії «Єдина Росія».

У грудні 2022 року він відвідав Москву, де зустрічався з депутатами та керівниками Держдуми РФ і отримав від них офіційну подяку. А влітку минулого року Авондет незаконно відвідував окуповані території України, де працював "спеціальним кореспондентом російської штурмової бригади "Вовки", носив військову форму РФ із Z-свастикою.

У своїх публікаціях Авондет виправдовує вторгнення Росії в Україну, а також закликає уряд Італії не допомагати нашій державі, а співпрацювати із Кремлем.

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