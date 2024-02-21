Ворог збільшив кількість “Іскандерів” вздовж кордону України на 2 установки, – ГУР

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив, що Росія станом на сьогодні розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» уздовж кордону з Україною, передає Радіо Свобода.

“46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії”, – сказав Скібіцький.

Зазначимо, що від “Іскандерів”, зокрема, регулярно потерпає Харків та інші прифронтові міста України. Зокрема, російська армія уночі 17 лютого вдарила по Слов'янську на Донеччині з ракетного комплексу "Іскандер-М", а по Краматорську ж імовірно випустили ракети Х-22. Внаслідок ракетного обстрілу РФ по Краматорську та Слов'янську загинули четверо та дістали поранення двоє людей.