Росіяни намагаються атакувати на Оріхівському напрямку

Протягом доби в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни завдали 54 авіаударів, провели 1151 артилерійських обстрілів, два скиди з безпілотників боєприпасів з хімічною речовиною.
Також вони вдарили 103 дронами-камікадзе і провели 47 штурмових дій. Командувач ОСУВ Олександр Тарнавський повідомив, що ворог безуспішно атакував на Оріхівському напрямку.
"Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується", – сказав він.
Загальні втрати росіян за добу 20 лютого склали понад 500 осіб, шість танків, понад 34 бронемашини, шість артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, 12 авто і квадроцикл.
- Учора Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни відновили застосування отруйних речовин. Вони скидають їх із безпілотників.
- Окупанти намагаються наступати на Запорізькому напрямку. Цього тижня вони зайшли в Роботине, відбите в ворога в серпні 2023. Тарнавський говорив, що ворога на околицях Роботиного знищують.