Росіяни намагаються атакувати на Оріхівському напрямку

Протягом доби в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни завдали 54 авіаударів, провели 1151 артилерійських обстрілів, два скиди з безпілотників боєприпасів з хімічною речовиною.

Також вони вдарили 103 дронами-камікадзе і провели 47 штурмових дій. Командувач ОСУВ Олександр Тарнавський повідомив, що ворог безуспішно атакував на Оріхівському напрямку.

"Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується", – сказав він.

Загальні втрати росіян за добу 20 лютого склали понад 500 осіб, шість танків, понад 34 бронемашини, шість артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, 12 авто і квадроцикл.