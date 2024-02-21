Збиття ракети в Полтавській області та удари по Сумській: якою була доба

У Полтавській області вчора ввечері знищили керовану авіаційну ракету X-59, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок. Росіяни запустили її з території Бєлгородської області.

У Сумській вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 19 вибухів з міномету, артилерії та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська сільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади. Білопільська громада: пошкоджено легковий автомобіль. Одна людина отримала контузію – медичну допомогу надали без госпіталізації.

У Дніпропетровській вчора вдень агресор 14 разів скеровував на Нікопольський район безпілотники, бив з артилерії. Випустив понад два десятки снарядів. Потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Постраждали чоловіки 41 і 59 років та 87-річна жінка. Пошкоджені агрофірма, дев'ять житлових будинків, дві лінії електропередач, газопровід, сім господарських споруд, ще одна – знищена. Потрощені легкові автівки, автобус, вантажівки. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пізно ввечері над областю збили чотири БпЛА. Марганець російська армія обстріляла з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.

У Чернігівській області за добу – чотири обстріли (17 вибухів). Ворог із мінометів, артилерії обстріляв Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській від ворожого вогню вчора потерпали Невське, Кармазинівка та Білогорівка. По останній противник завдавав ударів з авіації. За добу противник здійснив 181 обстріл (517 снарядів) по позиціях наших військ.

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка. Авіаударів завдали по Грачівці, Чугунівці, Федорівці, Піщаному, Катеринівці. Сьогодні близько опівночі в населеному пункті Липці обстріляли садове товариство та автомобіль. Без постраждалих. Вчора – обстріл Козачої Лопані. Влучання в територію. Без постраждалих. У Петропавлівці в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад. У Черкаських Тишках пошкоджене садове товариство "Петросівка". Горів двоповерховий будинок. Без постраждалих. Внаслідок обстрілів КАБом Глушківки пошкоджено приватне домоволодіння, зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Без постраждалих. У ході обстрілу Липців пошкодженно три приватних володіння. Постраждалих не зафіксовано.

У Запорізькій області окупанти завдали 516 ударів по 17 населених пунктах області. 108 ворожих безпілотників атакували Біленьке, Новодарівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Роботине, Малі Щербаки й П'ятихатки. Також рашисти здійснили три авіаудари та 28 обстрілів із ракетних систем залпового вогню Малої Токмачки та Роботиного. 377 артобстрілів прийшлися по території Гуляполя, Оріхова, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Червоного, Новоандріївки, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Миколаївській вчора ворожі обстріли фіксували по Очакову. Постраждалих немає. Також удень ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів: Курахове, Торецьк, Красногорівка, Дружківка, Краматорськ, Нью-Йорк, Ласточкине, Тоненьке, Предтечине, Уманське, Костянтинівка, Орлівка, Добропілля, Мемрик. Пошкоджено 17 житлових будинків, цех Дружківського заводу газових плит ПрАТ "Грета", будівля 45 ДПРЧ ДСНС, будівлю фільтрувальної станції, будинок культури, будівлю ліцею, адмінбудівлю заводу, п'ять цивільних автомобілів, будівля спорткомплексу, два гуртожитки, будівля сільської ради. На Донеччині за добу: один загиблий та вісім поранених.

У Херсонській за добу по області росіяни здійснили 47 обстрілів (159 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили у райони 21 населеного пункту області. Внаслідок ворожого обстрілу Антонівки поранень зазнав 61-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. Лікування проходитиме амбулаторно. Близько ночі противник здійснив обстріл Херсона. Легкі травми отримали 25-річний чоловік, та жінки 39 та 57 років. Їм надано медичну допомогу. За добу четверо людей дістали поранення.