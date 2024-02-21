Асоціація оборонної промисловості просить ВАКС не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОПК

В Асоціації заявили, що усунення їхнього керівника Сергія Пашинського однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК.

Учасники Об'єднання організацій роботодавців «Національна асоціація оборонної промисловості України» (НАОПУ) повідомили, що звернулися до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.

На їхню думку, усунення Пашинського однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК.

Асоціація зазначає, що 12 лютого Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України провели обшук у помешканні голови НАОПУ Сергія Пашинського. Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому.

Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський постійно опікувався розвитком оборонного потенціалу України – і як колишній виконувач обов’язків глави Адміністрації президента, і як голова Комітету з питань національної безпеки i оборони, і будучи головою Наглядової ради «Укроборонпрому», а також після закінчення повноважень народного депутата.

“Зокрема, за його участі започатковувалися найвідоміші українські програми з виробництв ракетних комплексів «Нептун» та «Вільха›, артилерійських систем «Богдана», нових зразків бронетехніки, мінометів, боєприпасів, БпЛА, РЛС та засобів РЕБ. Сергій Пашинський має пряме відношення до покращення нормативно-правової бази функціонування як Сил оборони, так i оборонно-промислового комплексу”, – йдеться в документі.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року представники понад півсотні підприємств вітчизняних виробників озброєння обрали Сергія Пашинського Головою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості.

Основні питання, якими він опікується на цій посаді:

створення рівних умов для вітчизняних приватних та державних підприємств на ринку озброєння

релокація та захист підприємств

започаткування нових розробок з міжнародними партнерами

зміна законодавчої бази

підтримка наукового потенціалу оборонної індустрії

вдосконалення системи підготовки кадрів для підприємств OПK.

Автори звернення звертають увагу, що підприємства-учасники Асоціації є найбільшими постачальниками та виробниками боєприпасів, РЛС, засобів PEБ, БпЛА, мінометів, артилерійських систем, оптичних приладів в Україні.

“Сергій Пашинський супроводжує та координує як національні виробничі програми, так i створює нові міжнародні коопераційні зв'язки. Маючи професійне бачення, законодавчий i державницький досвід, довіру серед керівництва Сил оборони та родів військ, значну міжнародну підтримку, Сергій Пашинський с одним із найбільших двигунів розвитку нового озброєння та збільшення обсягів виробництва. У своїй діяльності Голова Асоціації відстоює принципи прозорого ціноутворення та ефективного використання державних коштів”, - йдеться в тексті.

Автори документа додають, що перешкоджання розвитку українського оборонного комплексу та дискредитація aбo ліквідація керівників українського OПK були темами окремого засідання російських спецслужб, для чого має бути задіяна ворожа агентура як у країнах Європи, так i в Україні.

“Непокоїть той факт, що відновлення кримінального провадження НАБУ та СБУ та оголошення підозри Голові Асоціації майже збіглося у часі з оголошенням Сергія Пашинського в розшук російською федерацією”, – зазначаєть у документі.