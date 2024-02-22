Уламки ударного дрона та його бойову частину, яка не здетонувала, знайшов місцевий житель у лісосмузі.

Вибухотехніки столичної поліції знищили бойову частину ворожого "Шахеда", який збили на підступах до Києва. Його рештки з неушкодженою бойовою частиною виявили у лісосмузі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

З повідомленням про підозрілий предмет до правоохоронців звернувся місцевий мешканець. Він розповів, що прогулювався та помітив на землі частину предмета, схожого на безпілотник, який використовують окупанти під час атак. На місце виклику прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вони виявили уламки ударного дрона "Шахед" та його бойову частину, яка не здетонувала.

Вибухотехніки розрядили бойову частину безпілотника та доставили його у безпечне місце, де - знищили.

Поліція Києва нагадує: у випадку виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не підходити до них, не проводити з ними ніяких маніпуляцій, а терміново повідомити про виявлення небезпечної знахідки до поліції.