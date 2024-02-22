Артилерія по Херсону і дрони по Миколаївській: як минула доба в областях

У Полтавській області вночі ворог атакував кількома групами БпЛА Миргородський район. Руйнувань, жертв та постраждалих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 16 вибухів з мінометів, артилерії та з FPV-дрона. Обстрілів зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня ворог здійснив п'ять обстрілів прикордонної території та населених пунктів. Зафіксовано 33 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська громади. Без наслідків.

У Дніпропетровській обстріляли Нікополь, Марганецьку, Мирівсьуа, Червоногригорівську, Покровську громади. Нікопольський район пережив 19 атак – ударів дронами-камікадзе і артилерією. Людей не зачепило. Пошкоджені чотири приватні будинки та господарська споруда. Потрощені гаражі й авто. Руйнування є на агрофірмі. Загорівся спортивний об’єкт, вогонь вже приборкали. Понівечені газогін та лінія електропередач. Пізно ввечері в регіоні працювала ППО. Три БпЛА знищили у Кам'янському та Павлоградському районах. Ніч – тихо.

У Чернігівській за добу – шість обстрілів (37 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській минулої доби ворог з мінометів та артилерії поцілив по Невському та Макіївці. Макіївка та Білогорівка зазнали пошкоджень внаслідок авіаційних ударів противника. За добу ворог злісйнив 184 обстріли (539 снарядів) по позиціях наших військ.

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка. Авіаударів завдали, зокрема, по Міловому, Вільхуватці, Григорівці, Петропавлівці. У Вільхуватці внаслідок ворожого обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. У Дворічній внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, дані встановлюються. Учора – мінометні та артилерійські обстріли Іванівки. Поранено 52-річного мирного мешканця.

У Запорізькій зафіксовано 578 ударів по дев'яти населених пунктах області. Загарбники здійснили 130 БпЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Новоандріївці й 35 обстрілів із ракетних систем залпового вогню Левадного, Малої Токмачки та Роботиного. Також рашисти вгатили шістьма авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Новоандріївці й Роботиному. 407 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки та Малої Токмачки. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

У Донецькій під вогнем рашистів: Вугледар, Добропілля, Костянтинівка, Желанне, Очеретине, Богоявленка, Веселий Гай, Ганнівка, Мемрик, Новобахмутівка, Романівка. Пошкоджено 17 житлових будинків, два гуртожитки, будівля сільської ради, п'ять цивільних автомобіля, чотири ЛЕП, дві трансформаторні підстанції, два газопроводи, гараж, господарська будівля, магазин, кафе, будівля торгівельного комплексу. На Донеччині за добу: троє поранених.

У Миколаївській вчора ворог спрямував FPV-дрон по Дмитрівці. Пошкоджено приватну автівку. Постраждалих немає. Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та по Очакову. Без постраждалих. Сьогодні зранку з РСЗВ ворог вдарив по Лиманах. Попередньо одна людина постраждала. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 47 обстрілів (156 снарядів), з них по Херсону – сім артилерійських обстрілів (34 снаряди). Рашисти поцілили у райони 20 населених пунктів, складське приміщення сільськогосподарського підппиємства у Херсонському районі, стільникову вежу у Бериславському районі. Зранку 21 лютого російські окупаційні війська вкрили вогнем житловий будинок у Дудчанах Бериславського району. Контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримав 42-річний місцевий житель. Бригада "швидкої" доставила чоловіка до лікарні. Йому надають медичну допомогу. Також ворог вдарив по селу Раківка Бериславського району з безпілотника. Постраждали двоє чоловіків, 32 та 56 років, які перебували поблизу місця "прильоту". Лікарі надали їм медичну допомогу. Нині життю потерпілих нічого не загрожує. Вчора росіяни завдали двох ракетних ударів невстановленого типу. Приліт відбувся за межами села Чорнобаївка. Пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підппиємства. Інформація стосовно постраждалих серед цивільного населення відсутня. За добу по області: троє людей дістали поранення.