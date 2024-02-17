У російському Іжевську горів торговий центр, де могли виробляти безпілотники

За офіційною інформацією ЗМІ будівлю ТЦ ще минулого року віддали під виробництво безпілотників.

Сьогодні вночі російському Іжевську сталася масштабна пожежа. У МНС РФ повідомляли, що горіла виробнича будівля по вулиці Орджонікідзе, 2, де, за даними ЗМІ, могли виробляти безпілотники.

У МНС РФ повідомили, що горіла нібито "виробнича будівля", площа загоряння склала 3500 кв. метрів, пише "ASTRA".

Діяльність підприємства, на якій сталася пожежа, пов'язана з виробництвом професійних миючих та дезінфекційних засобів, повідомили у регіональному МНС. Причини пожежі невідомі.

За цією адресою, як зазначає ASTRA, знаходиться хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" та ТЦ "Новий дім", який, згідно з публікаціями ЗМІ, ще минулого року віддали під виробництво безпілотників.

Також губернатори регіонів повідомили, що над територією Росії уночі нібито було збито 16 безпілотників.

2 українських БПЛА нібито збили у Білгородській області, 7 у Калузької області, 5 у Брянській області, ще 2 у Воронезькій. У Курській області оголошували ракетну небезпеку.