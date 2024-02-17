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У Бєлгородській області збивали БПЛА

Росіяни нібито відбили атаку двох безпілотників.

У Бєлгородській області збивали БПЛА
фото ілюстративне
Фото: Міноборони у Telеgram

Влада Бєлгородської області повідомила про роботу у регіоні системи протиповітряної оборони по двох безпілотниках літакового типу. 

Губернатор В'ячеслав Гладков стверджує, що БПЛА вдалося збити, а постраждалих чи руйнувань немає. Проте оперативні служби досі "уточнюють інформацію на землі".

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