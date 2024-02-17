У Бєлгородській області збивали БПЛА

Влада Бєлгородської області повідомила про роботу у регіоні системи протиповітряної оборони по двох безпілотниках літакового типу.

Губернатор В'ячеслав Гладков стверджує, що БПЛА вдалося збити, а постраждалих чи руйнувань немає. Проте оперативні служби досі "уточнюють інформацію на землі".