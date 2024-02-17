У Бєлгородській області збивали БПЛА

Влада Бєлгородської області повідомила про роботу у регіоні системи протиповітряної оборони по двох безпілотниках літакового типу.
Губернатор В'ячеслав Гладков стверджує, що БПЛА вдалося збити, а постраждалих чи руйнувань немає. Проте оперативні служби досі "уточнюють інформацію на землі".
- Раніше вночі про роботу ППО окупантів заявив губернатор іншої російської області - Курської. Там йшлося про нібито "ракетну небезпеку".
- Два перших місяці 2024 року відзначені низкою успішних атак українських військових на нафтові об'єкти окупантів. Завдяки цьому нафтопереробка в РФ впала до історичного мінімуму.
- Нафтобаза у Курській області стала ціллю для українських безпілотників в ніч на 15 лютого. Внаслідок успішної роботи БПЛА там спалахнула пожежа.