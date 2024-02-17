Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
ГоловнаСуспільствоВійна

Командувач Тарнавський: "Оточення не допущено"

Бригадний генерал прозвітував про виконання наказу Генштабу про відхід з Авдіївки. 

Командувач Тарнавський: "Оточення не допущено"
Бригадний генерал Тарнавський
Фото: mukachevo.net

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що війська вийшли з Авдіївки на заздалегідь визначені позиції.

У заяві на своїй Telegram-сторінці бригадний генерал назвав рішення Головнокомандувача Олександра Сирського про відведення військ єдиним правильним. Ворог наступав "по трупах своїх же солдатів" з перевагою снарядів десять до одного, а нашим військам доводилося оборонятися під постійними бомбардуваннями.

Командувач прозвітував, що оточення військ не допущено, особовий склад виведено з Авдіївки, а зараз наші воїни вже зайняли оборону на підготовлених рубежах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies