Командувач Тарнавський: "Оточення не допущено"

Бригадний генерал прозвітував про виконання наказу Генштабу про відхід з Авдіївки.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що війська вийшли з Авдіївки на заздалегідь визначені позиції.

У заяві на своїй Telegram-сторінці бригадний генерал назвав рішення Головнокомандувача Олександра Сирського про відведення військ єдиним правильним. Ворог наступав "по трупах своїх же солдатів" з перевагою снарядів десять до одного, а нашим військам доводилося оборонятися під постійними бомбардуваннями.

Командувач прозвітував, що оточення військ не допущено, особовий склад виведено з Авдіївки, а зараз наші воїни вже зайняли оборону на підготовлених рубежах.