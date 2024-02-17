Командир Третьої штурмової бригади: "Відходимо, щоб повернутися"

Командир 3-ої окремової штурмової бригади Збройних Сил Андрій Білецький оприлюднив заяву щодо виведення підрозділу з Авдіївки, про яке раніше повідомив Генштаб ЗСУ.

На сторінці 3 ОШБр у Telegram він подякував бійцям за гідну оборону в умовах тотальної переваги ворога в живій силі, техніці та снарядах.

"Зробили все і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - написав Білецький.

Він також висловив подяку командуванню за виважене рішення. Та пообіцяв, що бригада "відходить на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Бій триває".