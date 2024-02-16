У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій

На одній із ділянок у Авдіївці військові Третьої штурмової бригади перебувають у повному оточенні, але намагаються його прорвати. Заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов повідомив про це в ефірі Радіо Свободи.

За його словами, є змога "внутрішнє кільце розкрити за допомогою ударно-штурмових дій. В принципі в нас на сьогодні це виходить".

Майор підтвердив, що в Авдіївці проходять маневри.

"Є певні етапи цих дій. Перше, нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють із землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції, для того, щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста, і теж переходимо на більш вигідні позиції, для того, щоб якісніше чинити опір", – сказав він.