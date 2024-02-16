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У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій

Росіяни зрівнюють українські позиції з землею.

У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Авдіївка
Фото: vikna.tv

На одній із ділянок у Авдіївці військові Третьої штурмової бригади перебувають у повному оточенні, але намагаються його прорвати. Заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов повідомив про це в ефірі Радіо Свободи.

За його словами, є змога "внутрішнє кільце розкрити за допомогою ударно-штурмових дій. В принципі в нас на сьогодні це виходить".

Майор підтвердив, що в Авдіївці проходять маневри.

"Є певні етапи цих дій. Перше, нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють із землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції, для того, щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста, і теж переходимо на більш вигідні позиції, для того, щоб якісніше чинити опір", – сказав він.

  • Учора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
  • Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
  • Третя ОШБр – це з'єднання Сухопутних військ. Бригада має окремий рекрутинговий центр та нещодавно відкрила можливість перевірити, чи його фізична підготовка на достатньому рівні для приєднання до лав 3 ОШБр. Протягом "Тестового тижня штурмовика" всі охочі можуть пройти вишколи і завдання, а в разі, якщо не вдасться, піти в будь-який момент.
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