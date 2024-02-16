Командувач військ "Таврія" Тарнавський: "Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована"

На загрозливих напрямках підрозділи "здійснюють маневри та підсилюються".

Командувач оперативно-стратегічно угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський охарактеризував ситуацію в Авдіївці станом на 23 годину 15 лютого як "складну, але контрольовану".

У дописі в своєму Telegram бригадний генерал повідомив, що ухвалені рішення про підсилення підрозділів та маневри на найбільш загрозливих напрямках. Військові отримали додатковий ресурс боєприпасів та засобів ураження ворога.

З урахуванням усіх можливих сценаріїв готуються нові позиції та потужні укріплення. Командири виконують завдання згідно з планом Головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації. Управління військами залишається стійким та ефективним.

Генерал Тарнавський підкреслив, що командування цінує кожен клаптик української землі, але найбільшим пріоритетом залишається збереження життя українського солдата.