Командувач військ "Таврія" Тарнавський: "Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована"

Командувач оперативно-стратегічно угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський охарактеризував ситуацію в Авдіївці станом на 23 годину 15 лютого як "складну, але контрольовану".
У дописі в своєму Telegram бригадний генерал повідомив, що ухвалені рішення про підсилення підрозділів та маневри на найбільш загрозливих напрямках. Військові отримали додатковий ресурс боєприпасів та засобів ураження ворога.
З урахуванням усіх можливих сценаріїв готуються нові позиції та потужні укріплення. Командири виконують завдання згідно з планом Головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації. Управління військами залишається стійким та ефективним.
Генерал Тарнавський підкреслив, що командування цінує кожен клаптик української землі, але найбільшим пріоритетом залишається збереження життя українського солдата.
- Про ризик захоплення росіянами Авдіївки говорять навіть у Білому домі. Там нарікають на те, що в українських військових недостатньо боєприпасів через зволікання республіканців з ухваленням безпекової допомоги.
- Речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій наголошував, що попри шквальний вогонь ворога, Авдіївка не перебуває в оточенні.