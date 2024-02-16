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Кемерон відстоюватиме інтереси України на зустрічі міністрів G20 і засіданні Радбезу ООН, − Politico

У Ріо-де-Жанейро британський міністр може мати "незручну" зустріч з російським колегою Сергієм Лавровим.

Кемерон відстоюватиме інтереси України на зустрічі міністрів G20 і засіданні Радбезу ООН, − Politico
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у Варшаві, 15 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон готується відстоювати інтереси України на низці міжнародних заходів, насамперед під час конференції з питань безпеки у Мюнхені сьогодні й на зустрічі міністрів закордонних справ “Групи двадцяти”, пише Politico.

Також британський міністр буде лобістом Києва на засіданні Ради безпеки ООН наступного тижня і під час телефонної розмови зі своїми колегами по “Групі семи”. 

Зустріч міністрів G20 відбудеться 21-22 лютого у Ріо-де-Жанейро, її зокрема, відвідає російський колега Кемерона Сергій Лавров. Офіційна двостороння зустріч міністрів не запланована, однак не виключена можливість коротшого тет-а-тет, яке може стати “незручним”.

“Буде шумно”, − передбачив один британський урядовець.

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Остання офіційна зустріч Лаврова з британським міністром закордонних справ була у кращому разі морозною. Ліз Трасс зустрілася з ним за кілька днів до вторгнення Росії в Україну. Коли її наступник Джеймс Клеверлі через вісім місяців засудив Москву за “нечесність і дезінформацію” на Радбезі ООН − Лавров уже покинув залу.

Ексміністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс і Сергій Лавров, лютий 2022 року − перед вторгненням Росії
Фото: EPA/UPG
Ексміністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс і Сергій Лавров, лютий 2022 року − перед вторгненням Росії

  • Раніше Кемерон звернувся до американських законодавців зі закликом розв'язувати питання надання допомоги Україні: “Я не хочу, щоб ми демонстрували слабкість, яку проявили проти Гітлера в 1930-х роках”. 
  • Він також закликав інші країни продемонструвати “єдність”, міністр вважає, що вони “мають волю довести справу (щодо допомоги Україні, - ред.) до кінця”.
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