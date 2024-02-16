Кемерон відстоюватиме інтереси України на зустрічі міністрів G20 і засіданні Радбезу ООН, − Politico

У Ріо-де-Жанейро британський міністр може мати "незручну" зустріч з російським колегою Сергієм Лавровим.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у Варшаві, 15 лютого 2024 року

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон готується відстоювати інтереси України на низці міжнародних заходів, насамперед під час конференції з питань безпеки у Мюнхені сьогодні й на зустрічі міністрів закордонних справ “Групи двадцяти”, пише Politico.

Також британський міністр буде лобістом Києва на засіданні Ради безпеки ООН наступного тижня і під час телефонної розмови зі своїми колегами по “Групі семи”.

Зустріч міністрів G20 відбудеться 21-22 лютого у Ріо-де-Жанейро, її зокрема, відвідає російський колега Кемерона Сергій Лавров. Офіційна двостороння зустріч міністрів не запланована, однак не виключена можливість коротшого тет-а-тет, яке може стати “незручним”.

“Буде шумно”, − передбачив один британський урядовець.

Остання офіційна зустріч Лаврова з британським міністром закордонних справ була у кращому разі морозною. Ліз Трасс зустрілася з ним за кілька днів до вторгнення Росії в Україну. Коли її наступник Джеймс Клеверлі через вісім місяців засудив Москву за “нечесність і дезінформацію” на Радбезі ООН − Лавров уже покинув залу.

Фото: EPA/UPG Ексміністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс і Сергій Лавров, лютий 2022 року − перед вторгненням Росії