Кемерон відстоюватиме інтереси України на зустрічі міністрів G20 і засіданні Радбезу ООН, − Politico

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон готується відстоювати інтереси України на низці міжнародних заходів, насамперед під час конференції з питань безпеки у Мюнхені сьогодні й на зустрічі міністрів закордонних справ “Групи двадцяти”, пише Politico.
Також британський міністр буде лобістом Києва на засіданні Ради безпеки ООН наступного тижня і під час телефонної розмови зі своїми колегами по “Групі семи”.
Зустріч міністрів G20 відбудеться 21-22 лютого у Ріо-де-Жанейро, її зокрема, відвідає російський колега Кемерона Сергій Лавров. Офіційна двостороння зустріч міністрів не запланована, однак не виключена можливість коротшого тет-а-тет, яке може стати “незручним”.
“Буде шумно”, − передбачив один британський урядовець.
Остання офіційна зустріч Лаврова з британським міністром закордонних справ була у кращому разі морозною. Ліз Трасс зустрілася з ним за кілька днів до вторгнення Росії в Україну. Коли її наступник Джеймс Клеверлі через вісім місяців засудив Москву за “нечесність і дезінформацію” на Радбезі ООН − Лавров уже покинув залу.
- Раніше Кемерон звернувся до американських законодавців зі закликом розв'язувати питання надання допомоги Україні: “Я не хочу, щоб ми демонстрували слабкість, яку проявили проти Гітлера в 1930-х роках”.
- Він також закликав інші країни продемонструвати “єдність”, міністр вважає, що вони “мають волю довести справу (щодо допомоги Україні, - ред.) до кінця”.