Потоплення “Цезаря Кунікова”: втрата судна погіршить логістику росіян між Кримом та РФ, – Міноборони Британії

Наразі винахідливість України стримує Росію від вільного пересування в західній частині Чорного моря.

14 лютого 2024 року українські збройні сили здійснили успішну атаку надводними безпілотниками на російський десантний корабель «Цезар Куніков», повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що втрата судна майже напевно ще більше обмежить російські ресурси, наявні в Чорному морі, і зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту вразливим до додаткових атак.

Британське відомство зазначає, що винахідливість України, схоже, утримує Росію від вільної діяльності в західній частині Чорного моря та дозволила Україні перехопити морську ініціатуву.