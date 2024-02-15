Злочинець, як видурив у іноземців близько 3,5 млн гривень, постане перед судом

Повідомили про підозру чоловікові, який викрадав персональні та банківські дані за допомогою шкідливого програмного забезпечення та фішингу. Жертвами шахрая були громадяни Канади та США, у яких злочинець викрав близько 3, 5 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР), яке почало займатися цією справою близько пів року тому. До того, з 2020 року, розслідування вела Нацполіція.

"Чоловік почав займатися протиправною діяльністю ще у 2017 році. Спочатку він розробляв та продавав шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло викрадати персональні дані зі смартфонів. Згодом він почав займатися фішингом – створенням сайтів, посилань та програм, які викрадали дані користувачів для доступу до банківських рахунків та інших фінансових сервісів. До цієї діяльності він залучив щонайменше шість спільників, особи яких наразі встановлюються", – повідомили у Бюро.

Отримані дані чоловік продавав за криптовалюту. Таким чином йому вдалося "заробити" щонайменше 3,5 млн грн.Підозрюваний зараз перебуває під вартою, однак за нього можуть внести заставу –2 млн гривень.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.