Суд продовжив термін досудового розслідування у справі бізнесмена Мазепи

Печерський суд Києва частково задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) й продовжив строк досудового розслідування до 28 серпня 2024 року.

Як стверджує джерело РБК-Україна, вищезгадана інформація щодо продовження терміну досудового розслідування проти Мазепи відповідає дійсності.

Печерський районний суд Києва продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Ігоря Мазепи до 9 місяців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на юрфірму EQUITY Law Firm.

Строк досудового розслідування продовжено до 28 серпня 2024 року.

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