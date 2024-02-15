Суд продовжив термін досудового розслідування у справі бізнесмена Мазепи

Печерський районний суд Києва продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Ігоря Мазепи до 9 місяців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на юрфірму EQUITY Law Firm.
Як стверджує джерело РБК-Україна, вищезгадана інформація щодо продовження терміну досудового розслідування проти Мазепи відповідає дійсності.
Печерський суд Києва частково задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) й продовжив строк досудового розслідування до 28 серпня 2024 року.
Справа Мазепи
- У січні апеляційний суд зменшив розмір застави бізнесмену Ігорю Мазепі у понад 16 разів. Він вийшов з СІЗО. Взяти підозрюваного на поруки хотіли десять осіб, серед них – нардеп Андрій Герус.
- Згодом брату бізнесмена Мазепи вдруге зменшили заставу: тепер вона у 100 разів менша від початкової суми.
- 18 січня стало відомо, що Державне бюро розслідувань провело обшуки в київському офісі однієї з найбільших інвестиційних компаній України Concorde Capital. Справа стосується законності одержання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park біля Київського моря, а також обвідного каналу під Києвом у Вишгородському районі.
- Компанія заявила, що все це через позицію засновника і керівника Concorde Capital Ігоря Мазепи щодо тиску силовиків на бізнес.