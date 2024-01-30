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Брату бізнесмена Мазепи вдруге зменшили заставу. Тепер вона у 100 разів менше від початкової суми

Апеляційний суд зменший Юрію Мазепі розмір застави з 45 млн грн до 5 млн грн. Раніше суд першої інстанції зменшив заставу з 500 млн грн до 45 млн грн. Братів обвинувачують у заволодінні земельними ділянками Київської ГЕС.

Брату бізнесмена Мазепи вдруге зменшили заставу. Тепер вона у 100 разів менше від початкової суми
Ілюстративне фото: Суд по обранню запобіжного заходу Ігорю Мазепі
Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

У понеділок, 29 січня, Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу та зменшив розмір застави Юрію Мазепі, брату засновника Concorde Capital в 9 разів, з 45 до 5 мільйонів гривень, повідомляє Miller Law Firm. 

Прокурор також подав апеляційну скаргу та наполягав на 500 млн грн, які сторона обвинувачення просила у Печерському суді з самого початку.

В суді першої інстанції розмір застави з 500 млн грн до 45 млн гривень.

Таким чином, загалом за весь час розгляду запобіжного заходу двома інстанціями заставу зменшили в 100 разів.   

  • Минулого тижня апеляційний суд зменшив розмір застави бізнесмену Ігорю Мазепі у понад 16 разів. Він вийшов з СІЗО. Взяти підозрюваного на поруки хотіли 10 осіб, серед них - нардеп Андрій Герус.
  • 18 січня стало відомо, що Державне бюро розслідувань провело обшуки в київському офісі однієї з найбільших інвестиційних компаній України Concorde Capital. Справа стосується законності одержання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park біля Київського моря, а також обвідного каналу під Києвом у Вишгородському районі.
  • Компанія заявила, що все це через позицію засновника і керівника Concorde Capital Ігоря Мазепи щодо тиску силовиків на бізнес.
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