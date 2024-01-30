Брату бізнесмена Мазепи вдруге зменшили заставу. Тепер вона у 100 разів менше від початкової суми

Апеляційний суд зменший Юрію Мазепі розмір застави з 45 млн грн до 5 млн грн. Раніше суд першої інстанції зменшив заставу з 500 млн грн до 45 млн грн. Братів обвинувачують у заволодінні земельними ділянками Київської ГЕС.

У понеділок, 29 січня, Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу та зменшив розмір застави Юрію Мазепі, брату засновника Concorde Capital в 9 разів, з 45 до 5 мільйонів гривень, повідомляє Miller Law Firm.

Прокурор також подав апеляційну скаргу та наполягав на 500 млн грн, які сторона обвинувачення просила у Печерському суді з самого початку.

В суді першої інстанції розмір застави з 500 млн грн до 45 млн гривень.

Таким чином, загалом за весь час розгляду запобіжного заходу двома інстанціями заставу зменшили в 100 разів.