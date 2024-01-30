Головне за ніч та ранок вівторка, 30 січня: нічна атака безпілотників, удари авіації Сил оборони

Уночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131".

Під час ворожої атаки на Київщині було чути вибухи -– працювали сили ППО, повідомила КМВА.

У Київській області унаслідок нічної атаки росіян горів склад. Також пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Пошкодження зафіксовані у декількох районах області, повідомили в поліції. Даних про поранених немає.

У Командуванні Повітряних сил уточнили, що росіяни запустили безпілотники з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) і Чауда (Крим), а також вдарили та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей", – йдеться в повідомленні.

Частину дронів ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 70 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Минулої доби Сили оборони відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 384 140 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У Росії заявили, що вночі 30 січня нібито було відбито масовану атаку українських безпілотників.

Зазначається, що нібито було збито 21 дрон. 11 над Кримом, п'ять – над Білгородською областю, три – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями. За словами губернатора Калузької області РФ, уламок ще одного безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Також про вибухи у Брянській області РФ повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, причиною вибухів стало знищення безпілотника російськими силами ППО.

Нагадаємо, вчора безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів "Славнефть-ЯНОС", який розташовано у російському Ярославлі. На місці падіння дрону почалася пожежа.

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