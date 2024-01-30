​На Миколаївщині уламки збитого "шахеда" впали на вантажівку, постраждав водій

Уночі в Миколаївській області внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона горів вантажний автомобіль.

Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.

"У ніч на 30 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131». Внаслідок падіння уламків, зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан наразі стабільний", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора, 29 січня, о 20:47, 23:31 та сьогодні вночі о 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає.