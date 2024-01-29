Внаслідок російського обстрілу у Авдіївці загинула жінка

Жінку оперативно доставили до лікарні, але вона померла.

Сьогодні вдень, 29 січня, російська армія атакувала Авдіївку, ймовірно, з артилерії.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Медведєву.

"Від влучання снарядів по території приватного домоволодіння зазнала осколкового поранення жінка 59 років", - повідомила Анастасія Медведєва.

Вона уточнила, що жінку оперативно доставили до лікарні, але вона померла від отриманих тяжких травм.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).