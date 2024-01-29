Поліцейські Харківщини повідомили про підозру “народному поліцейському” з Балаклії

Про підозру чоловікові повідомили лише заочно.

Співробітники поліції Харківської області повідомили про підозру в роботі на окупантів мешканцю Балаклії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“27-річний місцевий мешканець добровільно зайняв посаду “бійця спеціального відділу швидкого реагування управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що фактично чоловік виконував обов’язки дільничного.

Він охороняв адміністративну будівлю тимчасової цивільної адміністрації Балаклії та проводив обшуки у домоволодіннях громадян.

Слідчі заочно повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.