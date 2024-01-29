Поліцейські Харківщини повідомили про підозру “народному поліцейському” з Балаклії

Співробітники поліції Харківської області повідомили про підозру в роботі на окупантів мешканцю Балаклії.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“27-річний місцевий мешканець добровільно зайняв посаду “бійця спеціального відділу швидкого реагування управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що фактично чоловік виконував обов’язки дільничного.
Він охороняв адміністративну будівлю тимчасової цивільної адміністрації Балаклії та проводив обшуки у домоволодіннях громадян.
Слідчі заочно повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
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