Поліцейські підозрюють мешканця Харківщини в роботі на окупантів

Співробітники поліції повідомили 39-річному мешканцю міста Куп’янськ у Харківській області про підозру і тому, що той працював у незаконно створеній поліції.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник добровільно погодився на призначення його на посаду “виконуючого обов’язки дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік охороняв та конвоював осіб, які незаконно утримувались в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янську. Також він перевіряв заяви місцевих мешканців щодо кримінальних правопорушень.

Правоохоронці заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.