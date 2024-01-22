Поліцейські підозрюють мешканця Харківщини в роботі на окупантів

Співробітники поліції повідомили 39-річному мешканцю міста Куп’янськ у Харківській області про підозру і тому, що той працював у незаконно створеній поліції.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Зловмисник добровільно погодився на призначення його на посаду “виконуючого обов’язки дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, - йдеться у повідомленні.
Чоловік охороняв та конвоював осіб, які незаконно утримувались в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янську. Також він перевіряв заяви місцевих мешканців щодо кримінальних правопорушень.
Правоохоронці заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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