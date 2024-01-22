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Поліцейські підозрюють мешканця Харківщини в роботі на окупантів

Чоловіку повідомили про підозру заочно.

Поліцейські підозрюють мешканця Харківщини в роботі на окупантів
Фото: Нацполіція

Співробітники поліції повідомили 39-річному мешканцю міста Куп’янськ у Харківській області про підозру і тому, що той працював у незаконно створеній поліції.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник добровільно погодився на призначення його на посаду “виконуючого обов’язки дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік охороняв та конвоював осіб, які незаконно утримувались в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янську. Також він перевіряв заяви місцевих мешканців щодо кримінальних правопорушень.

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Правоохоронці заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

  • Поліцейські Харківської області повідомили про підозру у співпраці з російськими окупантами жінці, яка працювала “начальником управління по відновленню об’єктів інфраструктури адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району”. 

  • Працівники поліції повідомили колишній безробітній та охоронцю хлібокомбінату про підозру у співпраці з окупантами. За даними правоохоронців мешканці Харківської області стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

  • Слідчі поліції заочно повідомили 28-річному мешканцю Вовчанська Харківської області про підозру у колабораційній діяльності.

  • Співробітники поліції підозрюють мешканця Харківської області у колабораційній діяльності. Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік добровільно обійняв посаду старости села Лук’янці Харківського району Харківської області.

  • Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Балаклії.

  • Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.

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