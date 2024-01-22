Франція і Німеччина звинувачують одна одну у недостаній кількості поставок зброї для України, Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда під час саміту Веймарського трик

Країни Європейського Союзу, включаючи Німеччину та Францію, дедалі частіше звинувачують одна одну в тому, що вони не надали Україні достатньо зброї, погрожуючи розірвати єдність блоку, оскільки Київ вступає у вирішальну фазу війни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на словами людей, знайомих з цими планами.

Як пише видання, Німеччина підштовхує Єврокомісію до складання огляду запланованої країнами-членами фінансової та військової допомоги Україні, що дехто розглядає як спосіб "притягнути країни до відповідальності" за те, що й скільки вони надають.

Переговори про проведення аудиту під керівництвом Німеччини, метою якого є надання Україні кращої видимості щодо підтримки, яку вона може очікувати цього року, відбуваються напередодні екстреного саміту 1 лютого, коли лідери намагатимуться домовитися про 50 мільярдів євро (54,5 мільярда доларів США). пакет допомоги, який Угорщина заблокувала в грудні.

Європейська допомога Україні стає критично важливою, оскільки фінансування США залишається заблокованим у Конгресі, і Київ може почати страждати від дефіциту вже в березні.

Франція відкидає звинувачення в тому, що її допомога Україні запізнюється. Минулого тижня в інтерв'ю радіостанції France Inter міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розповів про плани постачання 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, на відміну від Німеччини, яка не надсилає свої крилаті ракети Taurus, незважаючи на прохання Києва.

"Я не хотів би вказувати пальцем на деяких наших союзників, але ми також можемо пишатися тим, що ми дійсно поставили надійні системи", – сказав він.

Цього року Німеччина виділила Україні на двосторонню підтримку 8 мільярдів євро, а Нідерланди виділять понад 2 мільярди євро. Деякі країни-члени ще не представили жодних пакетів підтримки.

Тим часом східні країни блоку вже вичерпали значну частину своїх запасів зброї, щоб підтримати Україну на початку війни, але продовжують закликати своїх партнерів робити більше.

"Якби всі країни складали 1% ВВП, я б сказав, що робота була б зроблена. Ми всі можемо зробити більше", — сказав журналістам у понеділок міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Карінс.

Тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен привітала суперництво між країнами-членами щодо підтримки Києва.

"Якщо це позитивна конкуренція — наприклад, хто дає найбільше — я думаю, що це лише добре", — сказала вона.