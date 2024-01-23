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Ізраїль оточив Хан-Юніс − головне місто на півдні Смуги Гази

Танки ЦАХАЛу просуваються на захід через багатолюдне місто до Середземного моря, перекривши останню дорогу до узбережжя. 

Ізраїль оточив Хан-Юніс − головне місто на півдні Смуги Гази
Хан-Юніс, Смуга Гази, 21 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю оточила Хан-Юніс − головне місто на півдні Смуги Гази, пише Reuters.

У понеділок ЦАХАЛ розпочав масштабну операцію із захоплення решти частин міста, де перебувають сотні тисяч переміщених палестинців.

“Минулої доби війська ЦАХАЛу провели масштабну операцію, в ході якої оточили Хан-Юніс і поглибили операцію в цьому районі”, − повідомили військові. 

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Наземні війська вели ближній бій, завдавали удари та використовували розвідувальні дані для координації вогню, що призвело до знищення десятків терористів, зазначив Єрусалим.

Сьогодні ізраїльські танки, що просуваються на захід через багатолюдне місто до Середземного моря, перекрили останню дорогу до узбережжя. 

Хан-Юніс, Смуга Гази, 21 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Хан-Юніс, Смуга Гази, 21 січня 2024 року

Хан-Юніс, Смуга Гази, 21 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Хан-Юніс, Смуга Гази, 21 січня 2024 року

  • Як написало американське видання Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників, Єрусалим пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників. Ізраїль нібито передав ХАМАСу пропозицію через катарських і єгипетських посередників. Звільнення заручників має відбутися у кілька етапів. Насамперед звільнятимуть осіб старших за 60 років і тих, хто перебуває в критичному стані.
  • Цю пропозицію, відповідно до інформації посадовці, військові схвалили 10 днів. Її вважають перспективнішою за попередні.
  • Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса.
  • Речник Цахалу Даніел Хагарі повідомив, що за минулу добу Ізраїль втратив вже 24 солдатів, це найбільше з початку війни. 21 солдат загинув, коли дві будівлі, які вони замінували для знесення, вибухнули унаслідок удару ХАМАСу. Три військовослужбовці загинули після окремої атаки на півдні Гази.
  • Ізраїль оголосив війну ХАМАСу після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших. Кілька днів тому ХАМАС заявив, що кількість загиблих палестинців у Секторі Гази внаслідок бойових дій перевищила 25 тисяч осіб.
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