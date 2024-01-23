Танки ЦАХАЛу просуваються на захід через багатолюдне місто до Середземного моря, перекривши останню дорогу до узбережжя.

Армія оборони Ізраїлю оточила Хан-Юніс − головне місто на півдні Смуги Гази, пише Reuters.

У понеділок ЦАХАЛ розпочав масштабну операцію із захоплення решти частин міста, де перебувають сотні тисяч переміщених палестинців.

“Минулої доби війська ЦАХАЛу провели масштабну операцію, в ході якої оточили Хан-Юніс і поглибили операцію в цьому районі”, − повідомили військові.

Наземні війська вели ближній бій, завдавали удари та використовували розвідувальні дані для координації вогню, що призвело до знищення десятків терористів, зазначив Єрусалим.

Сьогодні ізраїльські танки, що просуваються на захід через багатолюдне місто до Середземного моря, перекрили останню дорогу до узбережжя.

Фото: EPA/UPG Хан-Юніс, Смуга Гази, 21 січня 2024 року

Фото: EPA/UPG Хан-Юніс, Смуга Гази, 21 січня 2024 року