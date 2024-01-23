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Боррель презентує сьогодні заходи для боротьби з фейками Росії та Китаю

Міністерство закордонних справ ЄС перевірило 750 інцидентів дезінформації, жертвами яких були, зокрема, Зеленський і Макрон.

Боррель презентує сьогодні заходи для боротьби з фейками Росії та Китаю

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель сьогодні запропонує заходи для боротьби з дезінформацією − напередодні року масштабних виборів у Європі та у всьому світі, пише Politico.

Видання, посилаючись на проєкт звіту, зазначає, що серед них є “попереднє блокування”, обмеження “поширення маніпуляційного контенту” і навіть боротьба з іноземною пропагандою через гумор.

У 2024-му на виборах у 60 країнах проголосують близько 2 мільярдів людей. Очікується, що Боррель попередить − голоси стануть мішенню для зловмисних іноземних акторів. 

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У звіті зазначено, що Росія і Китай навмисно маніпулюють публічними дискусіями на багатьох каналах і платформах. Мотиви варіюються від дестабілізації та розколу суспільств до підриву демократичних інститутів або навіть просто заради економічної вигоди.

Міністерство закордонних справ ЄС для звіту перевірило 750 інцидентів у період з грудня 2022 року до листопада 2023-го. Інформацію проаналізували експерти відділу стратегічних комунікацій Європейської служби дипломатичних справ. Їхніми цілями стали близько 59 осіб − від політиків, таких як президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і сам Боррель, до акторів, як от Ніколас Кейдж і Марго Роббі.

Для дезінформації найчастіше використовувалися месенджер Telegram і соцплатформа X, але стороннє втручання “спостерігалося практично на всіх інших великих, нових і нішевих платформах”. Водночас зловмисники за замовчуванням використовували міжплатформну координацію.

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