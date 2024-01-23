Ізраїль пропонує 2-місячну паузу в бойових діях у Газі для звільнення всіх заручників, − ЗМІ

Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників.

Про це пише американське видання Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників.

Єрусалим нібито передав ХАМАСу пропозицію через катарських і єгипетських посередників.

Звільнення заручників має відбутися у кілька етапів. Насамперед звільнятимуть осіб старших за 60 років і тих, хто перебуває в критичному стані. Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-солдатів, молодих цивільних чоловіків, чоловіків-солдатів, а також передачу тіл загиблих заручників. Водночас пропозиція передбачає звільнення поки що невизначеної кількості палестинських в’язнів з 6 тисяч, які утримуються в Ізраїлі.

Чиновники повідомили, що ізраїльський військовий кабінет схвалив параметри нової пропозиції 10 днів тому. Вона відрізняється від попередніх і є перспективнішою.

Проєкт угоди не містить обіцянок припинити війну, але передбачає зменшення присутності ізраїльських військ у великих містах Сектору Гази й поступовий дозвіл жителям повернутися на північ анклаву.

Зазначимо, радник президента США Джо Байдена Бретт Макгерк поїхав до Єгипту в неділю, а потім мав вирушити до Катару для переговорів щодо звільнення заручників.