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Ізраїль пропонує 2-місячну паузу в бойових діях у Газі для звільнення всіх заручників, − ЗМІ

Єрусалим нібито передав ХАМАСу пропозицію через катарських і єгипетських посередників.

Ізраїль пропонує 2-місячну паузу в бойових діях у Газі для звільнення всіх заручників, − ЗМІ
Фото: timesofisrael.com

Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників.

Про це пише американське видання Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників.

Єрусалим нібито передав ХАМАСу пропозицію через катарських і єгипетських посередників.

Звільнення заручників має відбутися у кілька етапів. Насамперед звільнятимуть осіб старших за 60 років і тих, хто перебуває в критичному стані. Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-солдатів, молодих цивільних чоловіків, чоловіків-солдатів, а також передачу тіл загиблих заручників. Водночас пропозиція передбачає звільнення поки що невизначеної кількості палестинських в’язнів з 6 тисяч, які утримуються в Ізраїлі. 

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Чиновники повідомили, що ізраїльський військовий кабінет схвалив параметри нової пропозиції 10 днів тому. Вона відрізняється від попередніх і є перспективнішою.

Проєкт угоди не містить обіцянок припинити війну, але передбачає зменшення присутності ізраїльських військ у великих містах Сектору Гази й поступовий дозвіл жителям повернутися на північ анклаву.

Зазначимо, радник президента США Джо Байдена Бретт Макгерк поїхав до Єгипту в неділю, а потім мав вирушити до Катару для переговорів щодо звільнення заручників.

  • Під час тижневого перемир'я наприкінці листопада звільнили 110 ізраїльтян та громадян інших країн в обмін на 240 палестинських жінок і дітей, які утримувалися в ізраїльських в'язницях.
  • У Газі досі утримуються понад 130 заручників. За інформацією Ізраїлю, кілька десятків заручників загинули або 7 жовтня, або протягом кількох тижнів після нападу ХАМАСу.
  • Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої.
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