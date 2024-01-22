Посли ЄС у середу мають схвалити використання заморожених російських активів на користь України

24 січня посли країн-членів Євросоюзу мають схвалити використання заморожених російських активів на користь України.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі Х.
Він зіслався на слова глави євродипломатії Жозепа Борреля. Той повідомив, що в ЄС існує політична угода про використання доходів від заморожених росактивів.
Спершу кошти мають відкласти на окремий рахунок, а тоді використати їх для потреб України.
Заморожені російські активи і позиція ЄС
- У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- У грудні 2023-го представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- МВФ 11 січня заявив, що рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.
- Під час виступу на форумі в Давосі спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер озвучила ще іншу думку - рішення країн, які мають заморожені російські активи, конфіскувати їх має бути колективним.
- Тим часом Росія працює на судовим позовом, щоб перешкодити будь-яким спробам США і Європи конфіскувати частину заморожених активів центрального банку РФ.
- Нещодавно стало відомо, що у Євросоюзі стартувала технічна робота над втіленням пропозиції використати заморожені російські активи в інтересах України.
- Посол Бельгії у США Жан-Артур Режибо вважає, що рішення конфіскації заморожених активів РФ має бути ухвалене спільно всіма лідерами країн Заходу. Адже, ймовірно, можна зіткнутися із ризиком розколу світової фінансової системи на дві різні частини.