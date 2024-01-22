Посли ЄС у середу мають схвалити використання заморожених російських активів на користь України

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

24 січня посли країн-членів Євросоюзу мають схвалити використання заморожених російських активів на користь України.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі Х.

Він зіслався на слова глави євродипломатії Жозепа Борреля. Той повідомив, що в ЄС існує політична угода про використання доходів від заморожених росактивів.

Спершу кошти мають відкласти на окремий рахунок, а тоді використати їх для потреб України.

Заморожені російські активи і позиція ЄС