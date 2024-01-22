Національне агентство із запобігання корупції на порталі "Війна і санкції" опубліковано інформацію про 272 артоб'єкти, які належать наближеному до путіна олігарху Віктору Вексельбергу.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що вартість 9 найвідоміших обʼєктів мистецтва цієї колекції сягає майже 82 млн доларів США.

"Твори мистецтва продовжують використовуватися російськими олігархами для уникнення та обходу санкцій. Відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи - найкращий засіб протидії цьому явищу. НАЗК закликає учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють підсанкційні росіяни, та користуватися даними порталу “Війна та санкції”. Це допоможе уникнути здійснення операцій з творами, які можуть бути в подальшому кваліфіковані як обхід санкцій", - йдеться в повідомленні.

Фото: НАЗК

Віктор Вексельберг - колекціонер, який захоплюється творами фабрики Фаберже. В його колекції є пасхальні яйця Фаберже, вартістю декілька десятків мільйонів доларів США, а також біля двох сотень інших предметів, виготовлених Фаберже, таких як брошки, табакерки, портсигари тощо. Колекція Вексельберга знаходиться в його приватному музеї в Санкт-Петербурзі.

Олігарх потрапив під санкції, запроваджені за його комерційну діяльність у секторах економіки, що є важливим джерелом доходу для уряду росії. Санкції проти Вексельберга були введені Великою Британією, США, Канадою, Австралією, Японією, Україною та Новою Зеландією, але поки не введені країнами Європейського Союзу та Швейцарією.

Фото: НАЗК

З колекцією можна ознайомитися за посиланням.

Серед найдорожчих предметів із колекції олігарха:

Великоднє яйце "Коронаційне" вартістю 24 млн дол. США;

Великоднє яйце "Конвалії" вартістю 18 млн дол. США;

Великоднє яйце "П'ятнадцятиріччя царювання" вартістю 15 млн дол. США.

Раніше повідомлялося, що в США почалися спроби покарати партнерів і менеджерів олігархів - у справі Вексельберга федеральний суд Нью-Йорка висунув обвинувачення Володимиру Воронченку через те, що він допомагав зберегти майно Вексельберга. У лютому його звинуватили у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США.