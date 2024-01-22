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Іран безпосередньо залучений до атак хуситів у Червоному морі, — глава ВМС США

Іран навчає та постачає зброю єменським хуситам.

Іран безпосередньо залучений до атак хуситів у Червоному морі, — глава ВМС США

Іран має безпосередній зв'язок до атак єменських хуситів у Червоному морі, заявив командувач ВМС Центрального командування США (CENTCOM) віцеадмірал Бред Купер, пише ABC News.

"Іран, безсумнівно, надає фінансування і ресурси, займається постачанням, навчає. Очевидно, він вельми безпосередньо залучений у те, що відбувається. У цьому секрету немає", — заявив представник CENTCOM.

Купер визнав, що атаки, пов’язані з Іраном, поширилися з раніше небезпечних районів у Перській затоці та  Ормузькій протоці по всьому Близькому Сходу.

"Очевидно, що дії хуситів, ймовірно, з точки зору їхніх атак на торгове судно, є найбільш значущими з усіх, які ми бачили за два покоління, — сказав він AP у телефонному інтерв’ю. — Факти просто такі, що вони атакують міжнародне співтовариство; отже, міжнародну реакцію, я думаю, ви бачили".

Він зазначив, що у США немає планів супроводжувати судна біля берегів Ємену, а замість цього американські військові мають намір створити тут зону безпеки.

При цьому, за його словами, загроза хуситів для комерційного судноплавства в регіоні виявилася найбільш значною "за два покоління". При цьому Купер нагадав про події 1984-1988 років, коли під час ірансько-іракської війни 1980-1988 років Іран та Ірак атакували комерційні судна в Перській затоці та Ормузькій протоці.

З листопада хусити завдали щонайменше 34 ударів по комерційному судноплавству. У свою чергу США та Велика Британія почали завдавати авіаударів по військових об'єктах, що належать хуситам; американські військові здійснили сім серій атак по позиціях заколотників.

Однак напередодні заступник радника президента США з нацбезпеки Джон Файнер визнав в інтерв'ю телеканалу ABC, що Вашингтону знадобиться час, щоб впоратися з цією загрозою.

Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. Хуситські удари загрожують торговельним суднам, що може позначитися на всьому світі. Докладно про боротьбу з єменськими бойовиками читайте в матеріалах: "Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США" та "Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну" на LB.ua.

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