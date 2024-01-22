Бельгія вимагає колективного рішення Заходу щодо конфіскації заморожених російських активів, — Bloomberg

Думка Бельгії має велике значення, адже дві третини заморожених активів зберігаються в брюссельському розрахунковому гіганті Euroclear.

Посол Бельгії у США Жан-Артур Режибо вважає, що рішення конфіскації заморожених активів РФ має бути прийняте спільно всіма лідерами країн Заходу. Адже, ймовірно, можна зіткнутися із ризиком розколу світової фінансової системи на дві різні частини. Одна буде заходом, а решта — іншою стороною.

Про це Жан-Артур Режибо розповів виданню Bloomberg і зазначає, що думка Бельгії має велике значення, адже дві третини заморожених активів зберігаються в брюссельському розрахунковому гіганті Euroclear.

«Хтось має заплатити за всі збитки, завдані Україні, і очевидна відповідальність – Росія», – сказав Режибо журналістам.

Однак, Режибо застергіає, що є ризик розколу світової фінансової системи на дві різні сторони. Одна буде Заходом, а решта – іншим.

«Чи матиме це довгострокові наслідки для фінансової структури світу? Ви можете побачити аргументи з обох сторін. Зараз це тривала дискусія», — зазначає він.

«Ми розуміємо, що для нас це велика відповідальність», — сказав Режибо, маючи на увазі той факт, що більшість активів знаходиться в Бельгії. — Але ми також вважаємо, що таке рішення Бельгія не повинна приймати самостійно».

Дискусії в ЄС нині зосереджені на введенні податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку РФ. Але навіть цей менший крок просувається повільно, оскільки деякі держави-члени та Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом, який цей крок може вплинути на стабільність євро.

Цього тижня комітет Сенату США з міжнародних відносин має проголосувати за законопроект, який дозволить президенту Джо Байдену конфіскувати активи та використати їх для фінансування відновлення України.

Заморожені російські активи і відновлення України