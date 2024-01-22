Бельгія вимагає колективного рішення Заходу щодо конфіскації заморожених російських активів, — Bloomberg

Посол Бельгії у США Жан-Артур Режибо вважає, що рішення конфіскації заморожених активів РФ має бути прийняте спільно всіма лідерами країн Заходу. Адже, ймовірно, можна зіткнутися із ризиком розколу світової фінансової системи на дві різні частини. Одна буде заходом, а решта — іншою стороною.
Про це Жан-Артур Режибо розповів виданню Bloomberg і зазначає, що думка Бельгії має велике значення, адже дві третини заморожених активів зберігаються в брюссельському розрахунковому гіганті Euroclear.
«Хтось має заплатити за всі збитки, завдані Україні, і очевидна відповідальність – Росія», – сказав Режибо журналістам.
Однак, Режибо застергіає, що є ризик розколу світової фінансової системи на дві різні сторони. Одна буде Заходом, а решта – іншим.
«Чи матиме це довгострокові наслідки для фінансової структури світу? Ви можете побачити аргументи з обох сторін. Зараз це тривала дискусія», — зазначає він.
«Ми розуміємо, що для нас це велика відповідальність», — сказав Режибо, маючи на увазі той факт, що більшість активів знаходиться в Бельгії. — Але ми також вважаємо, що таке рішення Бельгія не повинна приймати самостійно».
Дискусії в ЄС нині зосереджені на введенні податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку РФ. Але навіть цей менший крок просувається повільно, оскільки деякі держави-члени та Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом, який цей крок може вплинути на стабільність євро.
Цього тижня комітет Сенату США з міжнародних відносин має проголосувати за законопроект, який дозволить президенту Джо Байдену конфіскувати активи та використати їх для фінансування відновлення України.
Заморожені російські активи і відновлення України
- У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- Тим часом законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії.
- У грудні 2023-го представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- Наразі адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти оплатити реконструкцію України. Минулого місяця Білий дім розпочав термінові переговори зі союзниками щодо заморожених коштів російського Центрального банку.
- МВФ 11 січня заявив, що рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.
- Тим часом Росія працює на судовим позовом, щоб перешкодити будь-яким спробам США і Європи конфіскувати частину заморожених активів центрального банку РФ.