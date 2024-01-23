Наступні кілька місяців будуть критичними для України, - Білий дім

Українське командування має приймати складні рішення про те, яку зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Конгрес повинен прискорити рішення щодо продовження підтримки України, тим більше що РФ отримує допомогу від Ірану й Північної Кореї.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

“Наступні кілька місяців будуть критичними для України”, - сказав Кірбі.

Представник Білого дому нагадав, що російська армія продовжує атакувати Україну безпілотниками та ракетами.

Наразі українське командування має приймати складні рішення про те, яку зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

При цьому Іран та КНДР продовжують надавати Росії допомогу, зокрема числі балістичні ракети. Також РФ налагодила власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

Кірбі нагадав, що Білий дім прагне перемоги України, і президент Байден чітко заявив - Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

“І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів”, - наголосив Кірбі.

Президент США Джо Байден і прем’єр Великобританії Ріші Сунак під час телефонної розмови обговорили подальшу підтримку України.

Раніше голова уряду Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову зі своїм британським колегою Ріші Сунаком. Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та “погодилися, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною”.