Турецький парламент цього тижня може розглянути вступ Швеції до НАТО, - ЗМІ

Депутати голосуватимуть за ратифікацію шведської заявки, ймовірно, цього ж тижня.

Зустріч з приводу вступу Швеції до НАТО у Вільнюсі

У вівторок, 23 січня, до парламенту Туреччини можуть внести питання ратифікації шведської заявки на вступ до НАТО.

Про це повідомляє CNN Turk.

Після обговорення у парламенті Туреччини депутати голосуватимуть за ратифікацію шведської заявки на вступ до НАТО.

Крім того, за даними джерела агентства Bloomberg, турецькі парламентарі мають проголосувати за вступ Швеції до НАТО вже цього тижня.

Як очікується, партія президента Туреччини Реджепа Ердогана хоче схвалення ратифікації членства Швеції в НАТО. Партія Ердогана має більшість у парламенті разом зі своїм націоналістичним союзником.

Ключовий комітет парламенту Туреччини минулого місяця вже підтримав заявку Швеції. Це сталось після того, як Швеція досягла прогресу у виконанні вимог турецької сторони.

Наразі не ратифікували членство Швеції у НАТО лише Туреччина та Угорщина.

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