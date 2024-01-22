Турецький парламент цього тижня може розглянути вступ Швеції до НАТО, - ЗМІ

У вівторок, 23 січня, до парламенту Туреччини можуть внести питання ратифікації шведської заявки на вступ до НАТО.
Про це повідомляє CNN Turk.
Після обговорення у парламенті Туреччини депутати голосуватимуть за ратифікацію шведської заявки на вступ до НАТО.
Крім того, за даними джерела агентства Bloomberg, турецькі парламентарі мають проголосувати за вступ Швеції до НАТО вже цього тижня.
Як очікується, партія президента Туреччини Реджепа Ердогана хоче схвалення ратифікації членства Швеції в НАТО. Партія Ердогана має більшість у парламенті разом зі своїм націоналістичним союзником.
Ключовий комітет парламенту Туреччини минулого місяця вже підтримав заявку Швеції. Це сталось після того, як Швеція досягла прогресу у виконанні вимог турецької сторони.
Наразі не ратифікували членство Швеції у НАТО лише Туреччина та Угорщина.
Чому Туреччина не схвалює заявку Швеції про вступ до НАТО і до чого тут F-16
-
Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.
-
Раніше Ердоган заявляв, що немає точних термінів схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО. Але вже 23 жовтня цього року він підписав протокол про вступ Швеції до Альянсу. Через два дні цей протокол підписав спікер турецького парламенту.
-
Проте вже наступного дня з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) ймовірно планує відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року через акції зі спаленням Корану.
-
Голова Комітету із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини опісля заявив, що не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції.
-
Наприкінці минулого місяця очільник МЗС Туреччини висловив припущення про орієнтовний термін вступу Швеції до НАТО. Він сказав, що Швеція зможе стати членом Альянсу "протягом кількох тижнів”.
-
Щодо винищувачів, то у вересні стало відомо, що парламент Туреччини зможе ратифікувати заявку Швеції про вступ до НАТО залежно від рішення адміністрації США щодо продажу Анкарі літаків F-16.
- Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у вівторок, 26 грудня, підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.