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Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, – Фіцо

Прем'єр Словаччини вважає, що вступ України в НАТО може стати "фундаментом третьої світової війни". Таку заяву він зробив перед зустріччю з українським колегою Шмигалем, яка пройде наступного тижня в Ужгороді.

Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, – Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що скаже українському прем'єру Денису Шмигалю під час зустрічі 24 січня в Ужгороді, пише DW. 

Свій візит в Україну та меседжі, з якими він приїде, Фіцо анонсував у суботу, 20 січня. 

"Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом третьої світової війни", – цитує його словацьке видання Standard.

Фіцо пообіцяв привезти з собою до Ужгорода гуманітарну допомогу і вкотре наголосив, що Словаччина на державному рівні не допомагатиме Україні зброєю. Перешкод для комерційних поставок, за його словами, немає: "Нехай заробляє на зброї, хто хоче, що хоче. Коли словацькі компанії не зароблять гроші, зароблять американські".

Рішення України вступити до Європейського Союзу Фіцо назвав таким, яке Словаччина поважає. Водночас він додав, що Україна "повинна відповідати умовам". 

"Не може бути такого, щоб країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, приєднається до ЄС", – сказав він.

Фіцо поскаржився, що українська сторона не хоче зробити пресконференцію після зустрічі в Ужгороді. 

"Було б правильно, щоб ми домовилися, що кожна сторона зробить заяву. Ми повинні обмінятися цими заявами, перш ніж опублікувати їх", – вважає він.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує зустрітися зі словацьким колегою Робертом Фіцо перед самітом Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Адже Словаччина може підтримати вето Угорщини на виділення Україні зазначеної допомоги. 

Напередодні саміту Євроради міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента України Андрій Єрмак 29 січня зустрінуться із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто в Ужгороді.

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