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Зеленський і президент ОАЕ обговорили можливість довготривалої фінансової допомоги для України

Минулого тижня наша держава отримала з ОАЕ велику партію генераторів.

Зеленський і президент ОАЕ обговорили можливість довготривалої фінансової допомоги для України
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

За словами Зеленського, вони із шейхом обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки України з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру. 

"Розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу. Голос країн Затоки для нас важливий", - зазначив Президент.

Також Зеленський подякував ОАЕ за сприяння в обміні полоненими, підтримку українського суверенітету і гуманітарну допомогу - минулого тижня наша держава отримали велику партію (понад півтори тисячі) генераторів.

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