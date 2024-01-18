Дмитро Кулеба: Київ прагне організувати телефонну розмову з очільниками України і Китаю

Пекін хочуть залучити до участі у саміті миру.

Київ прагне організувати телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це у коментарі Bloomberg повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є речі, про які вони можуть поговорити", - сказав Кулеба.

Мова йде про залучення Китаю до Глобального саміту миру. Раніше Китай закликав до переговорів. При цьому Пекін зберіг зв'язки з Росією і відмовився засудити вторгнення РФ в Україну.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський не зустрічався з представником Китаю. Згодом він пояснив це "протокольними причинами."