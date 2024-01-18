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Дмитро Кулеба: Київ прагне організувати телефонну розмову з очільниками України і Китаю

Пекін хочуть залучити до участі у саміті миру.

Дмитро Кулеба: Київ прагне організувати телефонну розмову з очільниками України і Китаю
міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Київ прагне організувати телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це у коментарі Bloomberg повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є речі, про які вони можуть поговорити", - сказав Кулеба.

Мова йде про залучення Китаю до Глобального саміту миру. Раніше Китай закликав до переговорів. При цьому Пекін зберіг зв'язки з Росією і відмовився засудити вторгнення РФ в Україну. 

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський не зустрічався з представником Китаю. Згодом він пояснив це "протокольними причинами."

  • Попередня розмова Зеленського і Сі відбулася у квітні 2023 року. Китай наголосив, що виступає за політичне врегулювання війни, яку Пекін називає "кризою". Тоді ж стало відомо, що Китай відправить в Україну свого спецпредставника і запевнив, що продовжить надавати гуманітарну допомогу нашій державі.
  • Саміт миру, до речі, зголосилася провести Швейцарія. Підготовка до заходу уже розпочалася.
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