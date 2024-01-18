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Умєров: ЗСУ відчувають "снарядний голод" на полі бою, потрібне збільшення артилерійських можливостей

Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів.

Умєров: ЗСУ відчувають "снарядний голод" на полі бою, потрібне збільшення артилерійських можливостей
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті коаліції артилерії в Парижі заявив, що попри здатність оборонятися, Збройні сили відчувають "снарядний голод" на полі бою, тому потрібне збільшення артилерійських можливостей для України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

За словами міністра оборони, Україна змогла захиститися від понад 7400 ракет різних видів та понад 3800 Шахедів. Ба більше, наприкінці 2023 року українські війська збили п’ять російських літаків за тиждень, і нещодавно — ворожий радіолокаційний літак А-50. Однак РФ продовжує перевершувати Україну в артилерійських атаках.

"Реальність цієї війни така, що Росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", — зазначає Умєров.

Дефіцит боєприпасів та снарядний голод для ЗСУ є надзвичайно актуальною проблемою, яку потрібно негайно вирішити.

"Збільшення артилерійських можливостей України підвищить нашу безпеку. Нашу спільну безпеку. Це дасть нам набагато більше можливостей для стійкого прогресу на полі бою. І це наблизить нашу перемогу", — додав міністр оборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров не поїхав до Франції на відкриття Коаліції артилерії через участь у Ставці Верховного головнокомандувача 17 січня. Попри це міністр виступив з промовою по відеозв'язку, де зазначив, що потрібно продовжувати зусилля з покращення технологічної переваги, масштабування виробництва боєприпасів і вдосконалення артилерійських спроможностей.

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