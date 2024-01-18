Виправдовував війну проти України і називав події в Бучі "фейком": експрем'єра Азарова судитимуть

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Оскільки Азаров переховується від правосуддя на території РФ, судитимуть ексчиновника заочно.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ.

Азаров регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію України.

Зокрема, у відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, Азаров виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України.

Крім того, експрем'єр називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію".