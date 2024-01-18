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Виправдовував війну проти України і називав події в Бучі "фейком": експрем'єра Азарова судитимуть

Справу Азарова передали до суду.

Виправдовував війну проти України і називав події в Бучі "фейком": експрем'єра Азарова судитимуть
Микола Азаров
Фото: kri.com.ua

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Оскільки Азаров переховується від правосуддя на території РФ, судитимуть ексчиновника заочно. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ.

Азаров регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію України.

Зокрема, у відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, Азаров виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України.

Крім того, експрем'єр називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію".

  • У листопаді минулого року колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про нову підозру.
  • СБУ встановила особи двох помічниць Азарова, які вели його телеграм-канал. Одна з них обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію Росії.
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