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"Українська команда" передала ГУР партію дронів-камікадзе та теплі набори

Волонтери зібрали хотпаки для 50 тисяч захисників на передовій.

Волонтерський штаб «Українська команда» передав розвідувально-диверсійному підрозділу ГУР «Kraken» партію дронів-камікадзе та набори для обігріву. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали партію дронів-камікадзе та тисячу обігрівних наборів підрозділу «Kraken» Головного управління розвідки. Цей розвідувально-диверсійний підрозділ був сформований у Харкові у перші дні широкомасштабного нападу росіян. Його бійці звільняли Харківську область, брали участь у боях за Соледар та Бахмут», - йдеться у повідомленні.

Як відзначив під час передачі допомоги керівник «Української команди» Артур Палатний, дрони допоможуть нашим захисникам наводити ще більше жаху на ворога, а теплі набори захистять від морозів.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» зібрала обігрівні набори для 50 тисяч захисників на передовій.

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